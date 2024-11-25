Рогов назвал уловкой слова Зеленского о ситуации в Запорожье

Заявления Владимира Зеленского о ситуации на Запорожском направлении следует считать своего рода попыткой создать «туман войны». Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета,патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Речь идет о заявлении, которое Зеленский публично сделал 25 ноября. По словам главы государства, Украина видит «угрозы на Запорожском направлении», но ВСУ держат ситуацию под неким контролем.

Владимир Рогов счел, что Зеленский нарочно публично говорит о проблемах на линии соприкосновения, чтобы иметь возможность показать, как украинским войскам затем якобы удалось удержать здесь свои укрепленные точки.

По словам российского чиновника, таким образом президент Украины проводит своего рода психологическую операцию, пытаясь сформировать вокруг реальной ситуации «туман войны».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на предложенный Зеленским «план стойкости» Украины.