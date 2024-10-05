«Укрывался в бункерах»: Столтенберг выдал Зеленского

Столтенберг: Зеленский укрывался в бункерах в первые дни конфликта на Украине

В первые дни конфликта с Россией президент Украины Владимир Зеленский укрывался в бункерах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Бывший глава военного альянса отметил, в течение двух дней западные союзники не могли дозвониться до Зеленского.

«Пока он прятался в бункерах, в течение двух дней Столтенберг не мог поговорить с ним. Но телефонный разговор был тяжелым, когда они наконец-то поговорили», — привели журналисты его слова.

Столтенберг добавил, что Зеленский просил гарантировать бесполетную зону над территорией Украины, однако у НАТО не было такой возможности.

Ранее бывший генсек НАТО допустил, что Украине придется отказаться от территорий, которые она утратила во время конфликта с Россией. Столтенберг допустил, что движение в эту сторону пойдет после выборов в США в ноябре.