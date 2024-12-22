Укрытия по 30 адресам оказались недоступны в Казани в момент атаки БПЛА

В Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам во время атаки БПЛА

Во время субботней атаки украинских беспилотников в Казани оказались недоступны укрытия по 30 адресам. Об этом на оперативном совещании заявил заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин.

По его словам, причиной стал сбой в работе информационной системы.

«Мы читали комментарии в социальных сетях, получали от жителей обратную связь. Всего получили и отработали данные по недоступности укрытий по 30 адресам. Управляющие организации в течение рабочего дня их отрабатывали. По ним либо не было организовано хранение ключей, либо затруднен доступ в помещение, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — сказал Гиниятуллин.

Мэр города Ильсур Метшин поручил руководителям районных администраций вместе с управляющими компаниями отработать этот вопрос.

«У нас есть опыт приграничных регионов, ознакомимся с ним. Система оповещения и направление людей должны работать четко. Необходимо навести исчерпывающий порядок», — добавил мэр.

Утром 21 декабря беспилотники атаковали жилые дома и объекты оборонно-промышленного комплекса Казани. В Минобороны уточняли, что налет БПЛА прошел в три волны с разных направлений.