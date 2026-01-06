«Укрэнерго» заявило о потере генерации после российских ударов по энергообъектам

«Укрэнерго» заявила о потере генерации в Харькове из-за удара по энергообъектам

В результате ударов по энергообъектам Украина потеряла часть генерации в Харькове, Черниговской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявила украинская энергетическая компания Укрэнерго, сообщает издание «Страна.ua» .

Председатель правления компании Виталий Зайченко подтвердил тяжелую ситуацию в Харькове.

«Потеряли часть генерации, но потребителей заживили», — отметил он.

Подробности о масштабах повреждений и перечень затронутых объектов не уточнялись.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России стали методично атаковать украинские объекты, связанные с логистикой, управлением, ПВО, а также тыловыми и учебными элементами ВСУ.