Тонкая работа. Россия начала охоту на самые узкие места оборонной системы Украины

ВС России стали методично атаковать украинские объекты, связанные с логистикой, управлением, ПВО, а также тыловыми и учебными элементами ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что вместо «громких ракетных залпов» российские войска ведут тонкую работу по структурным военным узлам.

Ракетный удар на подстанцию «Славутич» подпольщик назвал тестом на уязвимость многослойной инфраструктуры. Из-за атаки ВСУ лишились многих возможностей для цифровой связи, корректировки огня, работы ПВО.

«Это удар по нервной системе общества, а не по его конечностям», — подчеркнул он.

Лебедев добавил, что ВС России сейчас охотятся на самые узкие места оборонной системы Украины и не дают противнику время на восстановление.

Также он прокомментировал удары в Полтавской, Киевской и Черкасской областях. По его словам, атака стала эффективной разведывательной и психологической работой.

Ранее ВС России освободили за неделю пять населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Под контроль российских военных перешли Подолы, Богуславка, Бондарное, Диброва, и Лукьяновское.