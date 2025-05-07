Укравший патроны у ВСУ курский школьник будет участвовать в проекте «Дети-герои»

Движение «Зов Народа» предложило наградить 10-летнего жителя Курской области Сергея Щеглова за мужество, проявленное в условиях оккупации со стороны ВСУ. Идею поддержали на региональном уровне, а ребенок станет участником проекта «Дети Герои», рассказал 360.ru председатель объединения Сергей Зайцев.

Министерство внутренней и молодежной политики Курской области оперативно отреагировало на обращение движения. По словам Зайцева, сейчас совместно с региональным Министерством образования и науки идет подготовка документов для награждения Сергея на Всероссийском гражданско-патриотическом проекте «Дети-герои» в Москве.

«Такие инициативы не только позволяют отметить подвиг конкретного ребенка, но и служат важным примером для подрастающего поколения, воспитывая чувство патриотизма, гражданской ответственности и готовности к защите своей Родины», — заявил председатель движения.

Зайцев выразил надежду, что история подвига мальчика станет вдохновляющим примером для многих молодых россиян.

О героическом поступке 10-летнего школьника из Курской области стало известно в марте. Ребенок, рискуя жизнью, украл патроны у ВСУ. Также он фиксировал зверства украинских военных и передавал важную информацию российским бойцам.