Мальчика из Курской области Сергея Щеглова предложили наградить за мужество

Движение «Зов Народа» предложило наградить 10-летнего жителя Курской области Сергея Щеглова медалью «За мужество». Председатель движения Сергей Зайцев рассказал 360.ru, что школьник, рискуя жизнью, вел скрытую борьбу с врагом, фиксируя его зверства и передавая ценнейшие сведения российским войскам.

«Подвиг Сергея Щеглова — это живое воплощение героизма, о котором мы когда-то слышали на уроках истории про детей ВОВ! Этот 10-летний мальчик, как Леня Голиков, Зоя Космодемьянская и тысячи других юных героев Великой Отечественной войны, проявил невероятное мужество и преданность Родине в условиях оккупации!» — заявил Зайцев.

Мальчик, украв патроны у украинских боевиков и передав их российским солдатам.

«Этот поступок — символ несокрушимости русского духа, даже в самом юном его проявлении!» — отметил председатель движения.

Движение «Зов Народа» призвало наградить Сергея Щеглова медалью «За мужество». По мнению активистов, его история должна стать известна каждому школьнику и каждому гражданину нашей страны.

Зайцев подчеркнул, что героические поступки, подобные тем, что были совершены детьми во время Великой Отечественной войны, происходят и в наше время. Они стали ярким примером патриотизма, самоотверженности и бесстрашия, что особенно важно для воспитания молодого поколения.

«Сергей показал, что героем может стать каждый, независимо от возраста. Он — настоящая гордость России», — отметил Зайцев.

Ранее движение «Зов Народа» уличило «Ельцин-центр» в русофобии и оправдании фашизма. По данным активистов, руководство и сотрудники центра и магазина допускают высказывания, дискредитирующие ВС России.