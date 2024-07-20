Украину уличили в умышленных атаках на спасателей

Украинские военные умышленно наносят удары по автомобилям спасателей, о чем свидетельствуют появившиеся в Сети видеоролики с записью таких атак. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

На опубликованном видео дрон подлетел к автомобилю МЧС и атаковал его сзади. После этого второй ударный беспилотник целенаправленно «добил» уже горевшую спецтехнику.

«Мишенью для ВСУ третий год становятся не только мирные жители, но и спасатели, которые приходят им на помощь. На видео попал момент „взрывоопасной гонки“ за пожарной машиной», — заявили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в случае на видео никто из сотрудников МЧС не пострадал.

Утром в субботу Минобороны сообщило, что в течение прошлых суток силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ, четыре реактивных снаряда HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ATACMS. Из этого числа дронов 27 уничтожили над территорией Ростовской и Смоленской областей.