Офицер Дэвис: Украина добивалась шумихи в СМИ с помощью контратаки под Курском

Цель контратаки ВСУ в курском приграничье — создать шумиху вокруг нее в прессе. Об этом в своем блоге на YouTube заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Они (командование ВСУ — прим. ред.) хотят создать впечатление, что они еще жизнеспособны», — отметил он.

Эксперт объяснил, что Украина уже предпринимала подобные операции, главной задачей которых было «впечатлить» СМИ. Он усомнился в возможности ВСУ реально продвинуться с помощью контрнаступления.

Ранее Институт мировой экономики и международных отношений РАН представил доклад о возможном поражении Украины в 2025 году. Согласно документу, для победы над ВСУ российским войскам необходимы дополнительные ресурсы и организационные усилия.

Аналитики также подтвердили, что украинская политическая система показала устойчивость, несмотря на снижение доверия украинцев к руководству и усталости от конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский смог добиться этого с помощью вытеснения оппозиционных сил, добавили в докладе.