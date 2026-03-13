ВСУ планируют организовать провокации с химическим оружием, чтобы потом обвинить в его использовании российских военных. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин на 111-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

«Украина продолжает развивать свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран», — процитировало его РИА «Новости».

По словам Тарабрина, активный вклад в это вносят представители Запада: они организуют тренинги, передают Украине средства индивидуальной защиты и антидоты. Постпред при ОЗХО подчеркнул, что закупки в этой сфере многократно превышают потребности страны на случай защиты от химических происшествий.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что ВСУ систематически используют отравляющие вещества против мирных жителей и российских военных.