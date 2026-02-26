Украинские военные применяли отравляющие вещества против российских военнослужащих и мирных граждан. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью ТАСС .

«Систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции. Все эти случаи фиксируются и документируются нашими компетентными органами», — заявил Логвинов.

Он добавил, что Россия неоднократно фиксировала признаки взаимодействия властей Украины с террористическими группировками на Ближнем Востоке и в Африке. Это увеличило риск того, что отравляющие вещества с территории Украины могли попасть к криминальным или террористическим структурам.

Тема уже неоднократно вызывала серьезную тревогу на профильных международных площадках, в том числе в Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Дипломат подчеркнул, что Москва регулярно поднимает этот вопрос, а реакция Киева и его западных союзников остается крайне нервной.

В январе Россия потребовала решить вопрос с биолабораториями США на Украине. Директор департамента Министерства иностранных дел по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников отметил, что Технический секретариат ОЗХО регулярно получает от России документальные доказательства использования украинскими боевиками токсичных химикатов в зоне проведения СВО.