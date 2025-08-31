Украина начала представлять опасность для европейских стран-соседей. Несмотря на позицию Запада, жители Венгрии и Польши осознали необходимость смены власти в Киеве, сообщил журнал Strategic Culture .

«Суровая реальность показывает, что украинское правительство, отнюдь не являясь надежным партнером для Европы, превратилось в угрозу региональной стабильности и безопасности народов, проживающих вдоль границ конфликта», — отметили в публикации.

Официальный Киев, по мнению издания, ведет себя безразлично по отношению к западным партнерам. Свидетельством этого служат удары по нефтепроводу «Дружба», через который осуществляются поставки в Венгрию и Словакию.

Автор статьи указал, что без «демонтажа неонацистского режима в Киеве» напряженность среди европейского населения сохранится.

В августе из-за трех ударов по трубопроводу Венгрия и Словакия остались без нефти на шесть дней. В ответ на это Украине пригрозили прекращением поставок электроэнергии.