Патрушев: Украина говорит о диалоге с РФ ради передышки для ВСУ

Украине не предпринимает никаких конкретных действий для организации переговоров с Россией. Такое заявление в эфире Первого канала сделал помощник президента Николай Патрушев.

Россия имеет преимущество в зоне специальной операции, напомнил он.

«Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка», — подчеркнул Патрушев.

Именно поэтому все заявления о диалоге носят тактический характер передышки, заключил помощник российского лидера.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что мирное соглашение с Россией приведет лишь к заморозке конфликта. За это время российская сторона станет еще сильнее.