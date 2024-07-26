Подоляк указал на возможность заморозки конфликта при заключении соглашения с РФ

Мирное соглашение с Россией может привести к тому, что конфликт на Украине только заморозится. Об этом изданию Associated Press заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он выразил опасения, что за время остановки конфликта Россия станет еще сильнее.

«Это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию», — отметил Подоляк.

Советник выступил против соглашения и назвал его «сделкой с дьяволом».

Ранее сенатор Сергей Цеков предположил, что переговоры с Россией могут привести к смене «русофобского политического режима» на Украине. Президент Владимир Путин четко обозначил свою позицию в мирной инициативе и то, что стране не нужна заморозка вооруженного конфликта, напомнил он.

Похожую точку зрения высказал и постпред России при ООН Василий Небензя. Он обратился к украинскому руководству и призвал его еще раз ознакомиться с мирной инициативой Путина, сообщил сайт kp.ru.