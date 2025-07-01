ВСУ систематически применяют химическое оружие в зоне спецоперации, несмотря на конвенцию ООН о его запрещении. Об этом заявили в ФСБ.

По информации ведомства, на оставленных украинскими боевиками позициях в мае 2024 года в ДНР обнаружили лабораторию по синтезу синильной кислоты. Через несколько месяцев, в октябре, также нашли схрон с хлорпикрином.

Еще два схрона с заготовленными боеприпасами с хлорпикрином для беспилотников обнаружили в ДНР уже в 2025 году.

В ФСБ подчеркнули, что каждый случай подготовки украинских боевиков к применению химического оружия фиксируют, чтобы ни один причастный к этому не избежал ответственности.

«Антигуманная деятельность ВСУ усиливается по мере продвижения российских войск», — добавили представители службы.