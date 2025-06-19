Украину призвали принять, что ситуация в зоне СВО изменилась
Песков: Украине предстоит понять, что ситуация поменялась, и принять реалии
Киевским властям при подготовке к переговорам с российской стороной следует учитывать изменившиеся за три года специальной военной операции реалии. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Украине предстоит, безусловно, понять, что ситуация поменялась по сравнению с тем, что было три года назад. Украине предстоит понять и принять эти реалии», — сказал Песков.
Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский загнал себя в тупик отказом признать российский статус полуострова.
Сам лидер киевского режима неоднократно отмечал, что на переговорах Украина не может обсуждать территориальные вопросы, так как это станет нарушением Конституции страны.