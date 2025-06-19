Киевским властям при подготовке к переговорам с российской стороной следует учитывать изменившиеся за три года специальной военной операции реалии. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Украине предстоит, безусловно, понять, что ситуация поменялась по сравнению с тем, что было три года назад. Украине предстоит понять и принять эти реалии», — сказал Песков.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский загнал себя в тупик отказом признать российский статус полуострова.

Сам лидер киевского режима неоднократно отмечал, что на переговорах Украина не может обсуждать территориальные вопросы, так как это станет нарушением Конституции страны.