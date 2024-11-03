Запад потребует от президента Украины Владимира Зеленского и его команды провести выборы в стране, чтобы избавиться от ненужных вассалов. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. <…> Им будет предложено пойти на выборы», — сказал парламентарий.

По его мнению, отказ от проведения выборов не спасет украинского лидера. Смена власти произойдет не в рамках голосования, а внезапно. Например, когда руководство будет находиться за рубежом, предположил Дубинский.

Американские чиновники ранее заявили, что Зеленский вымотан после поражений на поле боя. Глава государства обеспокоен не только неудачами на фронте, н и предстоящими выборами в Соединенных Штатах.