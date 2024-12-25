Президент Украины Владимир Зеленский стал главным препятствием к заключению мира. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, отправленный в СИЗО за госизмену.

«Зеленский еще сам этого не понял, но на сегодня является ключевым препятствием к миру, которого хочет не только Facebook*, а и все без исключения жители Украины — от обывателя до солдата», — написал опальный депутат.

Дубинский завил, что фейковую реальность «жажды войны в обществе» создают те, кто наживается на конфликте и являются военными преступниками.

«Главный продавец горя и смерти — Зеленский. Он должен уйти. Это ключевое условие прекращения конфликта», — подчеркнул депутат.

Другой депутат Рады заявил, что украинцы не поддерживают Зеленского и в случае выборов проголосуют за политика, ратующего за мир с Россией. Большинство жителей страны уже устали от разрушений и потерь.

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