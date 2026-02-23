Украина не будет выводить войска с подконтрольной части Донбасса, поскольку это расколет общество и не остановит конфликт. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Би-би-си .

Главе киевского режима напомнили о требованиях России и США уйти с этих территорий и задали вопрос, не станет ли это разумным шагом.

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших граждан, которые там живут. И я уверен, что такой шаг разделил бы наше общество», — пояснил он.

По мнению Зеленского, вывод войск приведет лишь к временной паузе, а затем боевые действия возобновятся.

Ранее в Женеве прошли переговоры России, Украины и США. Американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу указал на на конфуз украинской делегации. По его словам, дипломаты запутались в своих требованиях по Донбассу.