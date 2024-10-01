Военнослужащие ВСУ сдерживают себя, чтобы не развернуть орудия в сторону Киева из-за продолжающейся на Украине мобилизации. Такое мнение высказал ТАСС пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко.

По его словам, украинские солдаты в скором времени развернут орудия в сторону Киева, так как власти продолжают проводить мобилизацию населения.

«У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — подчеркнул пленный.

Он добавил, что сотрудники военкоматов отлавливают мужчин на работе, на улице и в магазинах. Диденко призвал военных ВСУ бунтовать против мобилизации и отказываться от участия в боевых действиях. Руководство страны зарабатывает на конфликте деньги, объяснил он.

Ранее попавший в плен украинский солдат Николай Юрченко предположил, что тотальный призыв на Украине сможет остановить бунт. По его мнению, забастовки среди сотрудников территориальных центров комплектования и простых граждан смогут повлиять на ситуацию.