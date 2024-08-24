Украину предупредили о пересмотре военной помощи со стороны США

В администрации президента США из-за атаки ВСУ на Курскую область начали обсуждать корректировку содержания пакетов военной помощи Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Американский чиновник рассказал, что Белый дом проводит закрытые обсуждения, на которых поднимается вопрос о военной помощи. В администрации рассуждают, следует ли Соединенным Штатам начать отправлять больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов на Украину.

Другой источник издания отметил, что американские власти не знают точных целей рейдов ВСУ под Курском и сомневаются в этой стратегии.

«Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — подчеркнул собеседник газеты.

По информации издания, зависимость ВСУ от американской поддержки снова вызвала страх прямой эскалации отношений НАТО и России.

Ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи ВСУ на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты HIMARS, снаряды для борьбы с дронами, ракеты TOW, Javelin и AT-4, автомобили HMMWV и другое вооружение и оборудование.