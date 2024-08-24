Пентагон обнародовал детали нового транша военной помощи Украине

Пентагон: США передадут ВСУ пакет вооружений на 125 млн долларов

Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты направят на Украину новую партию вооружений и военного оборудования на сумму в 125 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Американская сторона отправит ВСУ боеприпасы для борьбы с беспилотниками, ракеты HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4 и другое вооружение. Также США предоставят украинской армии машины HMMWV, медоборудование, патроны и деньги на обучение и транспортировку военнослужащих.

Транш станет 64-м по счету с 2021 года. В Пентагоне отметили, что он является дополнительной помощью «в сфере безопасности и обороны для удовлетворения важнейших потребностей Украины».

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин обсудил по телефону со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым поддержку ВСУ. Глава Пентагона рассказал детали о новом пакете помощи. Также министры затронули в разговоре тему военных операций ВСУ и потребности армии.

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