Страны Запада проигнорировали доказательства применения Украиной химического оружия и упорно продолжили обвинять Россию в нарушении Конвенции по запрещению химоружия, в том числе на гаагской площадке. Представитель постпредства при Организации по запрещению химического оружия сообщил об этом РИА «Новости» .

«Запад и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами», — сказал он.

Сертифицированная ОЗХО химико-аналитическая лаборатория 27-й научный центр Минобороны России проанализировала пробы из зоны конфликта, российская сторона передала результаты исследования организации. Представитель постпредства заявил о готовности к предметному разговору с техсекретариатом и любой из стран — членов КЗХО.

Комментируя обвинения Нидерландов в адрес России, он припомнил заявления США и Евросоюза трехлетней давности о том, что в случае применения химоружия ответственность возложат только на российскую сторону. По мнению дипломата, Украине дали индульгенцию на будущие прегрешения и настроили членов НАТО антироссийски.

Ранее военные нашли в ДНР украинские беспилотники, предназначенные для сброса отравляющих веществ, сообщили «Известия». Схрон находился возле села Ильинка.