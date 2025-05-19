Киевские власти неоднократно меняли свою позицию по вопросу урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

Дипломат отметила, что Россия действует системно, логично и принципиально, чем не может похвастаться Украина, демонстрирующая непостоянство даже во время переговорного процесса.

«Позиция нашей страны была четко артикулирована президентом РФ 14 июня 2024 года. <…> И посмотрите, какое количество раз менял свою позицию киевский режим. Даже по стамбульским переговорам было видно: утром — одно, вечером — другое, на следующее утро — третье», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России ранее обратила внимание на слова украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги. Он высоко оценил предложение России об обмене военнопленными.