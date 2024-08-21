Le Point: Украина не вернет себе Крым и Донбасс

Вторжение в Курскую область не поменяет проигрышное положение Вооруженных сил Украины. Киев не сможет вернуть новые российские территории, сообщила газета Le Point .

«Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года», — написали авторы статьи.

В материале сказано, что украинские боевики выдохлись, они потеряли больше солдат, чем российские войска, а гражданские украинцы с каждым днем живут все хуже и хуже.

По данным издания, правительству Соединенных Штатов потребовалось шесть месяцев на одобрение пакета военной помощи в 60 миллиардов долларов. В независимости от того, кто займет кресло американского президента, Вашингтон вряд ли продолжит щедро вооружать Украину.

Ранее Forum24 сообщил, что украинский фронт в Донбассе рушится. Благодаря обвалу обороны ВСУ российские бойцы вот-вот возьмут стратегически важный город Покровск.