Украину на Западе призвали забыть о Крыме и Донбассе
Le Point: Украина не вернет себе Крым и Донбасс
Вторжение в Курскую область не поменяет проигрышное положение Вооруженных сил Украины. Киев не сможет вернуть новые российские территории, сообщила газета Le Point.
«Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года», — написали авторы статьи.
В материале сказано, что украинские боевики выдохлись, они потеряли больше солдат, чем российские войска, а гражданские украинцы с каждым днем живут все хуже и хуже.
По данным издания, правительству Соединенных Штатов потребовалось шесть месяцев на одобрение пакета военной помощи в 60 миллиардов долларов. В независимости от того, кто займет кресло американского президента, Вашингтон вряд ли продолжит щедро вооружать Украину.
Ранее Forum24 сообщил, что украинский фронт в Донбассе рушится. Благодаря обвалу обороны ВСУ российские бойцы вот-вот возьмут стратегически важный город Покровск.