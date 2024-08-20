Чехи забили тревогу из-за обвала украинского фронта в Донбассе

Forum24: фронт Украины в Донбассе разваливается

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Обвал обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе позволил российским войскам приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска. Об этом сообщило чешское издание Forum24.

«Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается», — заявили авторы материала.

По их данным, взятие Покровска под контроль станет крупнейшей стратегической удачей российского наступления. После освобождения города от ВСУ бойцы ВС России смогут прорваться на север с механизированными силами и обойти украинские укрепления в ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что ВСУ уделяют Донбассу первостепенное значение. Именно там больше всего русских штурмов, подчеркнул украинский лидер.

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