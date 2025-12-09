Украинцы начали мстить ТЦК за убийство жителя Херсонской области и его ребенка

Украинцы начали передавать российским военным информацию, где находятся сотрудники ТЦК, после того как в Херсонской области те убили мужчину и его ребенка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В ноябре в регионе попытались мобилизовать мужчину, ехавшего по улице на велосипеде вместе с ребенком. Мужчина хотел скрыться, но его велосипед подрезали, и внедорожник ТЦК насмерть задавил обоих. После этого в кадр попал человек в камуфляжной форме, который откручивал номер с автомобиля.

«Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в Одессе местные жители разгромили автобус, в котором перевозили мобилизованных, и отбили их у сотрудников военкомата.