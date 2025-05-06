Президент Украины Владимир Зеленский сделкой с США по минералам прощупывал грани дозволенного. Глава киевского режима хочет вынудить украинцев согласиться на все, лишь бы конфликт с Россией подошел к концу, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале .

«Одна из главных целей Зеленского, которую он успешно реализовывает — создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир», — сказал он.

По мнению депутата, лакмусовой бумажкой стала невыгодная для Украины сделка по минералам.

Дубинский заявил, что после ее заключения Зеленский начнет прощупывать границы дозволенного, чтобы поднять градус эскалации, сорвать мирные переговоры и продолжить конфликт, гарантирующий ему сохранение власти.

Ранее Зеленский допустил, что после прекращения огня встанет вопрос возобновления прямых переговоров с Россией. По его словам, сторонам предстоит решить многие сложные вопросы.