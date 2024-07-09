Украинцам запретили протестовать на родном языке в Германии

Bild: в Берлине протестующим с Украины запретили выступать на своем языке

Полицейские в Берлине запретили участникам протеста возле российского посольства выступать на украинском языке. Как сообщило издание Bild , митинг устраивали участники организации «Виче».

«В короткие сроки не удалось найти переводчика. Поэтому с прошедшими регистрацию заранее было согласовано, что выступления будут только на немецком или английском языках», — сообщили журналисты.

Авторы материала также указали, что полицейские могут выдвигать подобные требования, если видят угрозу общественному порядку.

Ранее главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию сняли на видео в Германии на митинге активистов, выступающих против насильственной мобилизации на Украине. Соратник президента позировал для фото с украинцами, один из которых держал плакат с надписью на немецком: «Зеленский отдал приказ похищать мужчин». Оба разговаривали на русском языке.