Украинцам пригрозили крупными штрафами за просроченные данные в военкомате

«Страна»: миллионы украинцев могут получить штрафы за старые данные в военкомате

До семи миллионов военнообязанных украинцев обяжут заплатить штраф в размере, эквивалентном 415-611 долларов (36 000 — 53 500 рублей), из-за устаревших учетных данных в военкомате. Об этом сообщило местное издание «Страна».

По словам депутата Верховной рады от фракции партии «Европейская солидарность» Олега Синютка, граждане должны обновить сведения до 16 июля.

«Где-то шесть-семь миллионов будут с необновленными данными. Понятно, что за следующие два дня они не смогут это сделать», — подчеркнул он.

Политик также предложил принять закон о продлении срока обновления данных, который истекает через два дня.

Ранее директор департамента кадровой политики Минобороны страны Марк Андрусяк предупредил, что военнообязанных украинцев будут штрафовать за необновление своих военно-учетные данных.