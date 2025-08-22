ТАСС: украинец Мирута получил 10 лет тюрьмы по обвинению в коллаборационизме

Суд на Украине приговорил местного жителя к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в коллаборационизме. Он раздавал гуманитарную помощь от российских военных, сообщил ТАСС .

В 2022 году Анатолий Мирута помогал матери, которая работала заместителем сельского старосты в Киевской области, и раздавал гражданским гуманитарную помощь из России. За это его обвинили в коллаборационизме и приговорили к 10 годам колонии с конфискацией.

Защита украинца подала апелляцию на пригвоор. Созданный в России международный «Клуб народного единства» внес Мируту в список политзаключенных.

