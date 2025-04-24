«Посадил свой FPV-дрон». Пленный украинец спас российского бойца от атаки ВСУ

РИА «Новости»: военнопленный сбил дрон-камикадзе ВСУ и спас жизнь русскому бойцу

Взятый в плен украинец спас российского военного от дрона-камикадзе ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости» штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Юг» с позывным Повар.

Во время операции штурмовая группа заблокировала блиндаж, где находились двое украинских военных. Один из них с позывным Добрый сдался в плен и передал российским бойцам противодроновое ружье.

ВСУ пытались ликвидировать пленного, отправив дрон-камикадзе по координатам эвакуации. Военнопленный использовал ружье, чтобы «посадить свой FPV-дрон».

«Они выкатывали дрон на квадроцикле. Добрый был первым номером, пленный — вторым. Вместе они обезвредили FPV, который летел прямо на них», — отметил Повар.

Дистанция до точки эвакуации составляла около трех километров, и за это расстояние боевики ВСУ хотели устранить сдавшегося в плен сослуживца.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении военного ВСУ из-под обстрелов. Боец «Ахмата» вынес украинца с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под ударами.