Украинскую ракету «Точка-У» сбили в Белгородской области | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 22:41 Украинскую ракету «Точка-У» сбили в Белгородской области МО РФ: украинскую тактическую ракету уничтожили в Белгородской области РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали украинскую тактическую ракету над Белгородской областью 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 21:15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты „Точка-У“ по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Ранее ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области. В результате удара украинские боевики не только повредили здания, оборудование, сельхозтехнику и грузовик на территории местного сельскохозяйственного предприятия, но и нарушили подачу электроэнергии в населенные пункты Красное, Мухин, Панков и Первомайский.