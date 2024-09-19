Атакой на Курскую область ВСУ рассчитывали затормозить продвижение российских военных, однако лишь расширили линию фронта, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо YouТube-каналу Dialogue Works . Он уточнил, что украинская армия ухудшила свое положение.

«Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. <…> Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска», — рассказал Жак Бо.

По его словам, катастрофические людские потери и утрата боевой техники ВСУ связаны с отсутствием стратегического мышления. Бо объяснил, что под Курском погибли «ценные активы» украинской армии, и лучше бы их было использовать в Красноармейске.

ВС России продолжают выдавливать противника из Курской области. Под контроль вернули еще два населенных пункта — Дарьино и Николо-Дарьино.