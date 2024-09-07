Украинскую «мину-сюрприз» нашли в ЛНР

Представители Росгвардии рассказали, что у служебной собаки хорошее чутье: при приближении к опасному предмету Норис замер. Именно он подтвердил догадку силовиков.

«И не ошибся, как всегда. Мы уже давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, и я его обязательно заберу к себе», — уточнил кинолог ведомства.

«Мину-сюрприз» с соблюдением мер безопасности уничтожили.

За сутки с 5 по 6 сентября ВСУ выпустили по территории Херсонской области 46 снарядов и мин. По словам губернатора Владимира Сальдо, в результате украинских атак пострадал пенсионер из Алешек.