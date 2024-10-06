Украинскую «Бабу-Ягу» сбили под Суджей

Российские военные уничтожили очередной украинский дрон в Курской области. На этот раз удалось нейтрализовать «Бабу-Ягу», рассказал РИА «Новости» командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
Военнослужащий рассказал, что у вражеского дрона уцелели лопасти — их можно будет использовать. По словам Аида, теперь ВСУ укрепляют беспилотники бронированными листами — российские военные вынуждены отстреливать их бронепатронами. Однако ночью делать это непросто, поэтому целятся бойцы по лопастям. Сейчас ВС России придумали новый способ нейтрализации «Бабы-Яги» — их сбивают при помощи FPV-дронов.
В ночь на воскресенье силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника. Два сбили над Курской областью, по одному — в Белгородской и Воронежской областях.
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