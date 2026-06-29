Украинского солдата сравнили со «зверьем» из-за пыток жителя Курской области
Хинштейн назвал зверьем бойца ВСУ, выжегшего букву Z на руке курянина
Глава Курской области Александр Хинштейн назвал зверьем боевика ВСУ, выжигавшего на теле попавшего в плен жителя Курской области букву Z. Его слова привел ТАСС.
Мужчина после возвращения из плена встретился с мирными жителями и поделился деталями о пребывании в госпитале на территории Сумской области. Мужчина рассказал, что военные ВСУ выжгли ему на правой руке букву Z. Мучители нанесли травму чуть выше локтя.
«Зверье какое-то», — прокомментировал Хинштейн.
Днем ранее из украинского плена в Курск вернули пять местных жителей. Хинштейн объяснял, что люди оказались на Украине еще в 2024 году, когда украинские военные захватили их в плен.
Автомобиль одного из жителей области обстреляли. Мужчина получил ранение, его брат скончался. Вернувшегося из плена курянина переведут в больницу, где ему предстоит продолжительная реабилитация.