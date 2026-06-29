Мужчина после возвращения из плена встретился с мирными жителями и поделился деталями о пребывании в госпитале на территории Сумской области. Мужчина рассказал, что военные ВСУ выжгли ему на правой руке букву Z. Мучители нанесли травму чуть выше локтя.

«Зверье какое-то», — прокомментировал Хинштейн.

Днем ранее из украинского плена в Курск вернули пять местных жителей. Хинштейн объяснял, что люди оказались на Украине еще в 2024 году, когда украинские военные захватили их в плен.

Автомобиль одного из жителей области обстреляли. Мужчина получил ранение, его брат скончался. Вернувшегося из плена курянина переведут в больницу, где ему предстоит продолжительная реабилитация.