Украинского шпиона задержали в Абхазии

Сотрудники ФСБ при поддержке Службы государственной безопасности Абхазии задержали украинского шпиона, работавшего в аэропорту Сухума. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным следствия, 45-летний гражданин России работал в инженерно-технической службе воздушной гавани и тайно сотрудничал с украинской военной разведкой. Он планировал передать куратору план-схемы аэропорта и прилегающей к нему парковки, чтобы в будущем, когда в Абхазию прибудет международная делегация, устроить теракт.

Когда мужчину задержали, он признался во всем. Также задержанный рассказал оперативникам, что украинские кураторы поручали ему собирать информацию, кто из высокопоставленных представителей России прилетает в Сухум.

По статье Уголовного кодекса Абхазии о шпионаже ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее венгерские спецслужбы разоблачили двух украинских шпионов, работавших под прикрытием дипмиссии, и выслали их из страны.