Украинского шпиона в ДНР приговорили к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР приговорил гражданина Украины к 14 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей за шпионаж и незаконное хранение взрывных устройств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно приговору суда, 63-летний мужчина с мая по октябрь 2023 года следил за российскими военными в ДНР и передавал СБУ информацию, где располагаются их личный состав и техника. Кроме того, он незаконно держал дома две ручные осколочные гранаты.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму 23-летнюю жительницу Херсонской области по подозрению в шпионаже. По данным следствия, девушка сама вышла на контакт с представителями украинских спецслужб и передавала им информацию о российских военных в регионе. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.