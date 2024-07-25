На двух высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины возложили ответственность за обстрелы Донбасса. Обвинения предъявили бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций Сергею Кривоносу и экс-командующему десантно-штурмовыми войсками Юрию Галушкину, сообщил Следком России .

Результаты расследований преступлений украинских военных обсудили на выездном совещании ведомства в Мариуполе. Кривонос занимал указанную должность с января 2016 года по март 2019-го, а Галушкин — с апреля 2014 года по январь 2015-го. Подчинявшиеся им военные обстреливали населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. Около 190 объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения, 144 человек, в том числе семеро детей, погибли или пострадали.

Генерал-майор Кривонос ушел в отставку. Он неоднократно предупреждал о техническом превосходстве российской армии и недостаточной подготовке украинских военных. RT сообщил, что офицер обвинял президента Украины Владимира Зеленского в утрате контроля над ситуацией.