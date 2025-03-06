Украинского чемпиона уничтожили под Харьковом

В зоне спецоперации уничтожили чемпиона Украины по спортивному ориентированию лейтенанта ВСУ Ореста Малованюка. Сообщение об этом опубликовали на странице Спортивного Комитета Украины в соцсетях.
«На передовой погиб уроженец Буковины, лейтенант ГПГС Украины, командир разведгруппы „Гарт“ Орест Малованюк», — сообщил спорткомитет.
Украинскому боевику было 27 лет. Малованюк был мастером спорта и чемпионом страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Его ликвидировали 16 февраля в Харьковской области.
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