В зоне спецоперации уничтожили чемпиона Украины по спортивному ориентированию лейтенанта ВСУ Ореста Малованюка. Сообщение об этом опубликовали на странице Спортивного Комитета Украины в соцсетях.

«На передовой погиб уроженец Буковины, лейтенант ГПГС Украины, командир разведгруппы „Гарт“ Орест Малованюк», — сообщил спорткомитет.

Украинскому боевику было 27 лет. Малованюк был мастером спорта и чемпионом страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Его ликвидировали 16 февраля в Харьковской области.

ВСУ в стремлении усилить свою группировку в Курской области бросают в бой 18-летних десантников. В контратаках на российских морпехов на юге Суджанского района принимает участие «мобилизованное мясо».