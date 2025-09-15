Украинского боксера из «Кракена» приговорили к 20 годам за обстрел «Газели»

Боевик «Кракена» Приходько получил 20 лет за обстрел «Газели» под Белгородом

Второй западный окружной военный суд приговорил украинского боксера и военнослужащего Андрея Приходько к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Следствие установило, что боевик «Кракена»* обстрелял «Газель» с российскими военнослужащими в Белгородской области в 2023 году.

Первые пять лет Приходько будет отбывать наказание в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 800 тысяч рублей.

До момента вступления приговора в силу подсудимый будет находиться в одном из СИЗО Ростова-на-Дону.

По версии следствия, Приходько незаконно пересек границу, расстрелял автобус с военными ВС России, а затем попал в плен. В июне 2023 года он принял участие во вторжении «Русского добровольческого корпуса»** в Шебекинский район Белгородской области.

Ранее Генпрокуратура подтвердила, что российский военный суд вынес приговоры уже более чем 250 военнослужащим ВСУ и наемникам, которые участвовали в рейдах в Курской области. Из общего числа только 18 уголовных дел в отношении 19 подсудимых рассмотрели заочно.