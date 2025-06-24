Украинского боевика приговорили к 17 годам за теракт в Курской области

Суд признал солдата 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Игоря Снижко виновным в теракте и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

Следствие установило, что Снижко в октябре прошлого года вторгся на территорию России и обстреливал российских военных и мирных жителей с позиций, которые оборудовал в лесополосе в Кореневском районе. Кроме того, он участвовал в блокировании села Ольговка.

Первые четыре года боевик проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

Ранее Следственный комитет назвал имена украинских офицеров, которые руководили захватом жителей Курской области в заложники и удерживали их в Сумской области до мая.