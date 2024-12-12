Украинское командование стало поощрять отличившихся на Харьковском направлении боевиков нетрадиционным способом: для них устраивают банкеты и вызывают проституток. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале .

По его словам, в районе украинских позиций около Волчанска неоднократно замечали женщин в гражданской одежде. Также после штурмов в пункты временной дислокации подвозили ящики с алкоголем. Марочко объяснил, что с помощью проституток и крепких напитков командование премировало отличившихся военных.

«Выяснилось, что командиры украинских подразделений, выполняющих задачи на ЛБС, поощряют отличившихся в ходе боевых действий, устраивая им банкеты и поставляя женщин, оказывающих услуги интимного характера», — отметил эксперт.

Ранее украинский военнопленный Артем Кабанов рассказал о распространении наркотиков среди боевиков ВСУ. Он сообщил, что украинские медики подсаживали солдат на бесплатный амфетамин, а после привыкания начинали продавать его за деньги.