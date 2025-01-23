Украинское командование попытается 100 дней удерживать часть Курской области

Украинские боевики попытаются в течение 100 дней удерживать занятую ими часть Курской области. Об этом ТАСС заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.

По его мнению, украинское руководство хочет «начать торг» вокруг занятого ВСУ района в курском приграничье. Отставной полковник предупредил, что российскую сторону будут убеждать в необходимости заморозки конфликта.

«Нас будут убеждать что этот конфликт надо остановить, заморозить, проводить какие-нибудь выборы, референдумы, то есть нас будут всячески стараться водить за нос. Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать», — подчеркнул эксперт.

Он не исключил, что в Курской области ужесточатся бои и добавил, что территорию Донецкой Народной Республики руководство Украины считает потерянной, поэтому там ВСУ будут отступать.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВС России отразили несколько контратак возле села Котлино на западе ДНР. Военные выбили ВСУ из Котлина и установили контроль над территорией шахты № 2.