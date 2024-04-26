26 апреля 2024, 02:33
Признаки паники обнаружили в действиях ВСУ на Авдеевском направлении
Forbes: из-за паники ВСУ отправили в Очеретино неподготовленных солдат
Руководство Вооруженных сил Украины отправило под Очеретино неподготовленных солдат, испугавшись быстрого продвижения российских военных. На панику в рядах украинской армии указали в статье в американском журнале Forbes.
Журналист Дэвид Экс написал, что ВСУ бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина 100-ю механизированную бригаду.
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«Это подразделение — одно из самых новых и слабо оснащенных в украинской армии, и, похоже, оно не способно, действуя в соответствии с приказами командования, оказать помощь на передовой», — указал он.
По мнению военного обозревателя, после потери Очеретино в рядах ВСУ может произойти коллапс на Авдеевском направлении.
Ранее Telegram-канал «Военное дело»сообщил, что Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево переходят под контроль российской армии на Авдеевском направлении.
До этого министр обороны Сергей Шойгу также указал на большое продвижение ВС России в Донецкой Народной Республике после освобождения Авдеевки.
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