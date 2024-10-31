NV: бойцам ВСУ запретили употреблять слово «отступление» в беседе со СМИ

Военнослужащим Вооруженных сил Украины запретили употреблять слово «отступление» в разговорах со СМИ. Об этом сообщила журналистка Власта Лазур в интервью украинскому радио NV.

Она добавила, что о запрете заявил военный, участвующий в боевых действиях на Красноармейском направлении.

«Он говорит: „Мы получили распоряжение употреблять при общении с журналистами слова „наступление“, „победа“, „идем вперед“», — отметила Лазур.

По ее словам, сами бойцы смеются над словами, которые от них требуют говорить публично. В ВСУ процветает ложь — из-за этого командование часто не представляет реальное положение дел на поле боя.

Украинская журналистка Диана Панченко ранее уличила президента Владимира Зеленского в намеренном сокрытии реальных данных о погибших в холе конфликта.