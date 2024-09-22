Президент Владимир Зеленский намеренно скрывает настоящее число погибших в ходе украинского конфликта. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.

«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих. Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — журналистка.

По ее словам, президент скрывает реальное количество погибших для создания иллюзии благоприятной обстановки в Вооруженных силах. Для Зеленского жизни украинцев — просто цифры, необходимые для хороших отчетов, подчеркнула Панченко.

Атакой на Курскую область ВСУ лишь ухудшили свое положение, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо. Украинцы лишь расширили линию фронта и потеряли дополнительные войска.