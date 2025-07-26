«Сослуживцы бросили». Кадыров рассказал о спасении раненого украинского военнопленного

Раненого военнослужащего ВСУ бросили сослуживцы на поле боя. Солдата нашли российские бойцы, о его дальнейшей судьбе рассказал Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Украинского боевика в плен взяли в районе села Поповка, 52-летний солдат был ранен и его бросили сослуживцы. На фронт Игорь Ковальчук попал по мобилизации и не по своему выбору. Ранение получил в день прибытия — их локацию атаковал дрон.

Ковальчук не мог передвигаться и его оставили раненого и без помощи. Боевика нашли спустя неделю, отметил Кадыров.

«В отличие от командования, они не прошли мимо. <…> Несмотря на его статус врага, отношение со стороны наших подразделений осталось гуманным: лечение, перевязки, питание, нормальные условия — все то, чего он не дождался от своих», — сообщил глава Чечни.

По словам Кадырова, теперь у Ковальчука есть шанс увидеть жену и двоих детей, чего лишены многие насильственно мобилизованные украинцы.

На переговорах в Стамбуле российская делегация предложила устраивать на линии фронта короткие перемирия, чтобы стороны могли забрать раненых и убитых с линии боевого соприкосновения.