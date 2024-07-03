Украинский военный попытался расстрелять сослуживцев со спины

Украинский боевик в ходе боестолкновения попытался расстрелять двух сослуживцев со спины. Об этом РИА «Новости» рассказал мобилизованный боец ВСУ из Киевской области Алексей Давыденко, который получил ранение в результате боестолкновения.

По его словам, когда позиции ВСУ начали штурмовать, он выбежал отражать наступление, но попал под огонь товарища.

«Сзади услышал очередь, мы упали. Стрелявший оказался из наших. Я упал, мне быстро оказали помощь. Другой раненый не выжил, ему разворотило бедро, слишком много крови потерял», — отметил Давыденко.

После этого националист сдался в плен ВС РФ, где перенес две операции для восстановления ноги после огнестрельных ранений.

Ранее пленный боевик ВСУ Валентин Гриднев рассказал, что одного из украинских солдат его же сослуживцы раздавили гусеницами «мотолыги» во время боя в Часовом Яре.